Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP MYK ve PM'yi topladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP...
Binali Yıldırım: Hukuki süreç Yüksek Seçim Kurulu'nda devam ediyor
Binali Yıldırım: Hukuki süreç Yüksek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik teröre de...
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşların...
Beşiktaş galibiyet serisiyle zirveye bir adım daha yaklaştı
Beşiktaş galibiyet serisiyle zirveye bir...

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta teklerde Martic şampiyon oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Hırvat Petra Martic şampiyon oldu.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta teklerde Martic şampiyon oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde Hırvat Petra Martic şampiyon oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
28 Nisan 2019 Pazar 23:32
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta teklerde Martic şampiyon oldu

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde Çek Marketa Vondrousova'ya 2-1 mağlup eden Hırvat Petra Martic, şampiyon oldu.

Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 40 numarası Martic ile klasmanda 46. basamakta yer alan Vondrousova karşı karşıya geldi.

Vondrousova, üstün oynadığı ilk seti 6-1 kazanarak 1-0 öne geçti. Martic, çekişmeli geçen ikinci seti 6-4 önde tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü sette de rakibine 6-1 üstünlük kuran Martic, müsabakayı 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Petra Martic, böylece kariyerinin ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğunu elde etti. 28 yaşındaki Hırvat tenisçi, ayrıca Vondrousova'ya karşı teklerde çıktığı 4. maçtan da galip ayrıldı.

Martic'e kupasını, Spor Genel Müdürü Baykan ile TTF Başkanı Durmuş verdi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyonluğa ulaşan Hırvat Petra Martic, ödülünü aldı.

Esenyurt'taki Spor Toto Tenis Park'ta yapılan final müsabakasının ardından gerçekleştirilen ödül törenine, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve TEB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğunu elde eden Martic'e kupasını, Mehmet Baykan ile Cengiz Durmuş takdim etti.

Finalde Martic'e mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalan Çek tenisçi Marketa Vondrousova'ya ise ödülünü Gökhan Mendi verdi.

Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
TEB BNP Paribas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş galibiyet serisiyle zirveye bir adım daha yaklaştı
Beşiktaş galibiyet serisiyle zirveye bir adım daha yaklaştı
Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın
Azerbaycan'da pole pozisyonu Bottas'ın
Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu
Nadal'ı Barselona'da Thiem durdurdu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim