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Tavsiyeyle başladı, dünya şampiyonu oldu

Vücut geliştirmede Avrupa şampiyonluğu bulunan Halil Bakırcı, Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliğince KKTC'de düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Tavsiyeyle başladı, dünya şampiyonu oldu

Vücut geliştirmede Avrupa şampiyonluğu bulunan Halil Bakırcı, Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliğince KKTC'de düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 01:05
Tavsiyeyle başladı, dünya şampiyonu oldu
Adıyaman

Güreş yaptığı dönemde arkadaşının tavsiyesiyle başladığı vücut geliştirmede Avrupa şampiyonluğuna kadar uzanan milli sporcu Halil Bakırcı, Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliğince (WABBA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü.

Spora güreş yaparak başlayan, ardından eğitimi için geldiği Adıyaman'da vücut geliştirmeye yönelen Halil Bakırcı, bu branşta kısa sürede önemli başarılar kazandı.

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olan Halil Bakırcı, geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye şampiyonlukları bulunan Halil Bakırcı, WABBA tarafından 18-19 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Farklı ülkelerden 300 sporcunun katıldığı organizasyonda milli sporcu, gençler kategorisinde dünya şampiyonu olup, altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonu olarak hayalini gerçekleştiren Halil Bakırcı, annesi Gülizar Bakırcı'ya verdiği "dünya şampiyonu olacağım" sözünü tutmanın sevincini yaşıyor.

Şampiyonluğu annesine armağan etti

Milli sporcu Halil Bakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldır aktif olarak vücut geliştirme ve fitness sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Güreşle 7 yıl ilgilendikten sonra vücut geliştirmeye yöneldiğini aktaran genç sporcu, bu branşta önemli dereceler elde ettiğini dile getirdi.

Halil Bakırcı, güreşte de milli formayı giydiğini anlatarak, "Adıyaman'a geldiğimde bazı şartlardan dolayı güreş sporunu bırakmak zorunda kaldım. Spora devam etmek için vücut geliştirme branşına başladım. Bu alanda Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde ettim. Son olarak 18-19 Mayıs'ta KKTC'de düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'nda gençler kategorisinde dünya şampiyonu oldum." diye konuştu.

Dünya şampiyonu olarak hayalini gerçekleştirdiğini aktaran Halil Bakırcı, babasının vefatının ardından annesi Gülizar Bakırcı'ya "dünya şampiyonluğu" sözü verdiğini, kazandığı şampiyonluğu annesine armağan ettiğini kaydetti.

"Çok çalışarak bu noktaya geldim"

Halil Bakırcı, başarı elde etmenin uzun bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Beslenme, düzenli bir hayat, düzenli egzersizler yapmak gerekiyor. Ayrıca plan ve programlı çalışmak lazım. Bütün her şeyini planlı yapmak gerekiyor. Spora başlamak isteyen arkadaşlar 'Biz yapamayız.' diyorlar ama kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Çok çalışarak bu noktaya geldim. Planlama yapıp kendinize inanır ve güvenirseniz herkes bu sporda başarılı olabilir."

Spor salonu işletmecisi Mustafa Küçükkaya ise Halil Bakırcı'nın Adıyaman'ın önde gelen sporcularından biri olduğunu belirterek, "Halil kardeşimizin Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olması bizi çok gururlandırdı. Çok azimli ve mükemmel bir sporcu. İnşallah, kendisi bütün gençlere örnek olur." diye konuştu.

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