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'Takıma ilk 11 için en az 6-7 oyuncu gelecek'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın başarılı olması için sabra ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

'Takıma ilk 11 için en az 6-7 oyuncu gelecek'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın başarılı olması için sabra ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 17:29
'Takıma ilk 11 için en az 6-7 oyuncu gelecek'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarına Rize'de başladıklarını ve ilk etabı 6 idman ile tamamladıklarını belirtti.

İkinci kampın Erzurum'da üçüncü etap kampının ise Bolu'da gerçekleşeceğini ifade eden Kartal, "Bolu kampının ardından Ankara'da Türkiye Spor Yazarları Derneği Turnuvasına katılacağız. Ardından İtalya Seri A takımlarından Cagliari ile Ülker Stadı'nda veya Rize'de sezon açılışı yapacağız. Çalışmalarımız sürüyor. Taraftarlarımız ile buluşmak ve takımı test edebilmek için çalışıyoruz. Aynı takımın Fenerbahçe ile maçı olacak. Bizim esas hedefimiz programa göre Rize'de açılış maçı oynamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Transfer sürecinin zor olduğunu kaydeden Kartal, eksik olan bölgeleri bildiklerini ve takviye için çalıştıklarını söyledi.

Vedat Muric'in kendisinin takımda önemli işler yaptıktan sonra kulüp menfaatleri doğrultusunda transferinin Fenerbahçe'ye gerçekleştiğini hatırlatan Kartal, şöyle devam etti:

"Bize en şeffaf teklifi Fenerbahçe yaptı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda Vedat Muric'i Fenerbahçe'ye verdik. Karşılığında 3-4 futbolcu bize gelecek. Oyuncuların isimlerini verdim. Oğuz Kağan, Tarık kaleci, Burak sol ayaklı stoper. Genç ileriye dönük oyuncular. Tapusu bizde olacak. Bir genç oyuncu daha kiralık veya bonservisi ile alabiliriz. Birkaç oyuncu üzerinde tartışıyoruz. Fenerbahçe'de verip verilmemesi konusunda tartışılıyor. Bunun haricinde bedeli karşılığında istediğimiz bir iki oyuncu kiralık olabilir."

Afrika Kupası'nda forma giyen bir oyuncuya talip olduktan sonra aynı oyuncuya Roma'nın talip olduğuna dikkat çeken Kartal, "Oyuncu Roma'nın talip olmasının ardından bir sürü yeni enstrüman önümüze koyuyor. Biz de transferlerin bir an önce bitmesini istiyoruz. Sabırlı olacağız. Bu şehrin başarılı olması için birbirimize destek olacağız." şeklinde konuştu.

Kartal, Brezilyalı ünlü oyuncu Bebete'nun oğlu olan Mattheus Oliveira'ya talip olduklarını ancak Bebeto'nun oğlunun Türkiye'de futbol oynamasını istememesi nedeniyle transferden vazgeçmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Geçen sezonun takımından çok sayıda oyuncu ayrıldığının altını çizen Kartal, "Takıma ilk 11 için en az 6-7 oyuncu gelecek. Oynaması gereken oyuncularla görüşüyoruz. Antrenman hocaların en kolay işi. En zoru sevk ve idare ile birlikte transfer gerçekleştirmek. Aldığımız oyuncuların içerideki dengeleri bozmadan uyum içerisinde olsun istiyoruz. Bütün kulüpler oyuncu arayışı içerisinde. Başarılı olabileceğini düşündüğümüz oyuncuların peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal
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