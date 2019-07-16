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Taha Akgül'ün hedefi önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu

Milli güreşçi Taha Akgül, bu yılki Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istediğini söyledi.

Taha Akgül'ün hedefi önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu

Milli güreşçi Taha Akgül, bu yılki Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istediğini söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 12:38
Taha Akgül'ün hedefi önce dünya sonra olimpiyat şampiyonluğu

Kariyerinde serbest stil 125 kiloda 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedefinin her zaman zirve olduğunu ifade etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdüren Taha, "Olimpiyat şampiyonluğu bizim en büyük hedefimiz. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bunu başarmıştım. Hedefim ikinci kez olimpiyat şampiyonluğu. Bunun için de var gücümle çalışıyorum." diye konuştu.

"Hedefim 3. kez dünya şampiyonluğu"

28 yaşındaki milli güreşçi, hedefinin 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek dünya güreş şampiyonasında üçüncü kez altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

Kariyerinde 2 dünya şampiyonluğu bulunan Taha, şunları aktardı:

"Hedefim 3. kez dünya şampiyonluğu. Olimpiyatlara 1 sene kaldı. Olimpiyatlara kota verecek bir dünya güreş şampiyonası olacak. Hedefim kesinlikle altın madalya."

Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda madalya sayımızın arttığının hatırlatılması üzerine Taha, "Serbest Güreş Takımı'nın kaptanıyım. Takımımız çok iyi. Başarılı bir jenerasyonumuz var. Biz bu işi fitilleyen olduk. Kardeşlerimiz de bizden görerek alttan geliyorlar. Onlara her anlamda örnek olmaya çalışıyoruz. Bu jenerasyonun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da çok başarılı olacağını düşünüyorum." yorumunda bulundu.

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Taha Akgül
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