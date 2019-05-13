Suya 'yumruk atarak' şampiyonaya hazırlanıyorlar

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Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, Türkiye Şampiyonalarında derece elde ederek, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek sporcularını haftada iki gün, sıfırın altında 5 derecedeki şelale suyu içerisinde çalıştırarak şampiyonaya hazırlıyor.

Uzak Doğu sporlarının felsefesindeki doğa bilincini öğrencilerine aşılamak ve psikolojik olarak sporcularını dinlendirmek isteyen Bişgin, haftada iki gün kentin 500 rakımlı Aydınpınar köyünde bulunan şelaleye getiriyor. Burada sporcularıyla bölgeye gelen vatandaşların arasında ısınma hareketleri yapan Bişgin, daha sonra sporcularını sıfırın altında 5 derece ölçülen şelalenin altına getirerek çalışmasına burada devam ediyor.

Muhammet Bişgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spor dalının Türkiye'de geliştiğini ve yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Sporun doğasında ve felsefesinde doğaya saygı olduğuna değinen Bişgin, "Doğa sevgisiyle sporcularımızı geliştirmeyi kendimize görev edindik. Birçok projeyle hem sporu sevdirmek hem de gençleri bağımlılık yerine spora davet ettik. Amacımız gençlerin saygılı bireyler olmasını sağlamak." dedi.

Yaklaşık bir ay önce Bitlis'te gerçekleşen Avrupa seçmelerinde sporcularının dereceler elde ettiğini belirten Bişgin, 75 kilo B klasta şampiyon olan Hasan Çetin'in 3 ay sonra Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli takım sporcusu olarak ülkeyi temsil edeceğini bildirdi.

"Başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz"

Sporcularını hazırlarken kafalarının sakin ve psikolojik olarak rahat olmasını istediğinin altını çizen Muhammet Bişgin, şöyle konuştu:

"Spor salonunda çalışırken ses ve gürültü kendilerini iyi hissettirmiyor. Doğa içerisinde olmaları kendilerini her zaman dingin hissettiriyor. Burada antrenman yaptığımızda sporcunun motivasyonu yükseliyor. Burayı seçmemizde özel bir neden yok ama havası çok temiz, çok güzel bir doğası var. Su sesi ve doğa bizi adeta çıldırtıyor ve antrenman yapmamıza imkan sağlıyor. Bu sayede başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Su kar suyu ve yeni eriyor. Şu anki ölçümlerde eksi 5-10 dereceleri görüyor. Sporcularımızda kas oranı oldukça fazla. Antrenman sonrası kan dolaşımı hızlanıyor. Kasta oluşan ödemi atmak için suya giriyoruz. Günde 5 saat antrenmanla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sporcunun bir sonraki günkü antrenmana zinde girebilmesi için bu yöntemle çalışıyoruz. Haftada iki gün buradayız."

"Bayrağımızı göndere çektireceğiz"

Milli sporcu Hasan Çetin de 6 yıldır sürekli şampiyonalara katıldığını ve 6 Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de çıktığı hiçbir müsabakada yenilmediğinin altını çizen Hasan Çetin, hocasının öngördüğü şekilde çalıştığını, haftanın belirli günlerinde sabah buraya gelip dağda koştuklarını, daha sonra şelalenin olduğu alanda antrenman yapıp günü soğuk suya girerek tamamladıklarını anlattı.

Vatandaş ve köylülerin kendilerini çok iyi karşıladığı söyleyen Hasan Çetin, şunları kaydetti:

"Burada doğada kuş ve su sesi arasında inanılmaz bir motivasyon sağlıyoruz. Su şu anda eksi 5 derecede. Aslında bu soğuklukta olduğunda su donar ama akımı çok yüksek olduğu için donmuyor. Bu suya girip hem kaslarımızı yeniliyor hem de kendimizi rahatlatıyoruz. Üç ay sonra Avrupa Şampiyonası var. Daha önce de bazı turnuvalarda ülkemizi temsil edip bayrağımızı göndere çektirdik. Bunu yeniden yapacağız. Yeniden İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektireceğiz. Ülkemizi bu sporda daha iyi yerlere getirmek için çabamızı vereceğiz."