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Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde

Son 7 haftaya girilen Süper Lig, maçlardaki 2,68 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki La Liga ve Ligue 1'i geride bıraktı.

Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde

Son 7 haftaya girilen Süper Lig, maçlardaki 2,68 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki La Liga ve Ligue 1'i geride bıraktı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 11:31
Süper Lig, La Liga ve Ligue 1'in önünde

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre, maç başına 2,68 golle İspanya (La Liga) ve Fransa (Ligue 1) liglerini geçti.

Yaklaşık 5'te 4'lük kısmının tamamlandığı Süper Lig 2018-19 sezonundaki karşılaşmaları izleyenler, La Liga ve Ligue 1'deki maçlara göre daha fazla gole tanıklık etti.

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Almanya (Bundesliga), İngiltere (Premier Lig) ve İtalya (Serie A) ligleri ise bu konuda Süper Lig'i geride bıraktı.

Maç başına 2,68 gol atılan Türkiye ligi, 2,58 ortalamaya sahip İspanya ve 2,5 ortalaması bulunan Fransa liglerinin önünde yer aldı.

Süper Lig, 30 gole (ortalama 3,33) sahne olan 27. haftanın ardından 31. haftasında 22 gol (ortalama 2,2) atılan Serie A ile arasındaki farkı da kapattı. Yalnızca Çaykur Rizespor-Beşiktaş (2-7) maçında 9 gol atıldı.

En gollü maçlar Kasımpaşa'nın

Hücum öncelikli oyun anlayışı benimseyen Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın karşılaşmalarında taraftarlar bol gol izledi.

46 gol atıp 49 gol yiyen Kasımpaşa'nın karşılaşmalarında 3,51 gol ortalamasına ulaşıldı. Aynı istatistik, Beşiktaş (A: 58, Y: 36) maçları için 3,48, Trabzonspor (A: 49, Y: 37) maçları için 3,18, Galatasaray (A: 58, Y: 27) maçları ise 3,14 oldu.

Süper Lig'in son 7 haftasına lider giren Medipol Başakşehir'in (A: 43, Y: 13) müsabakalarında ise ortalama 2,07 gol atıldı.

Almanya ligi zirvede

Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında kıran kırana bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Bundesliga, 3,14 gol ortalamasıyla Avrupa'nın diğer dört büyük ligini geçti. Almanya liginin "en gollü lig" unvanını almasına en büyük katkıyı, 28 haftada 74 defa (ortalama 2,64) ağları sarsan Bayern Münih yaptı.

Dünyanın ekonomik açıdan en değerli ligi Premier Lig, 33 haftadaki 2,83 gol ortalamasıyla ikinci, Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesiyle ilginin arttığı Serie A ise 31 hafta sonundaki 2,7 ortalamasıyla üçüncü sırayı aldı.

Anahtar Kelimeler:
Süperlig&Laliga
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