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Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü PFDK'ye sevk etti.

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü PFDK'ye sevk etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mayıs 2019 Salı 23:15
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında yapılan maçların ardından Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle disipline verildiği kaydedildi.

Atiker Konyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesine bağlı olarak takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor, Adana Demirspor ve Balıkesirspor Baltok'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevkine karar verildiği ifade edildi. Ayrıca Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da Giresunspor maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİG
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