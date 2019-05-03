Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93772
ALTIN
244.204
DOLAR
5.9664
STERLİN
7.7412
EURO
6.6536
ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM'den ALES adaylarına 'saat' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna Hersek'e intikali için her türlü desteği vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Akım'ın Bosna...
Nuh Tepesi filmine New York'ta 2 ödül
Nuh Tepesi filmine New York'ta...
Futbolun süperleri belli oldu
Futbolun süperleri belli oldu
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugünBüyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı bugün
Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı...

Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü start alacak.

Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü start alacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 12:33
Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak
Philadelphia 76ers seride öne geçti
Philadelphia 76ers seride öne geçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim