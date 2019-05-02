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Süper Lig'de kümede kalma yarışı kıran kırana

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kalmasına rağmen ligdeki takımların yarısından çoğu matematiksel olarak düşme tehlikesi taşıyor.

Süper Lig'de kümede kalma yarışı kıran kırana

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kalmasına rağmen ligdeki takımların yarısından çoğu matematiksel olarak düşme tehlikesi taşıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Mayıs 2019 Perşembe 16:36
Süper Lig'de kümede kalma yarışı kıran kırana

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun tamamlanmasına 4 hafta kala, kümede kalma yarışında heyecan artıyor. 

Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kalmasına karşın ligdeki 18 takımın yarısından fazlasının, matematiksel olarak Spor Toto 1. Lig'e düşme ihtimali bulunuyor.

Ligde 39 puanla 8. sırada bulunan Çaykur Rizespor da dahil olmak üzere 11 takım düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 41 puanla 7. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor ve üzerindeki takımlar ise bu riski taşımıyor.

Süper Lig'de sezonun bitimine 4 hafta kala Akhisarspor 25 puanla son sırada yer alırken, 29 puanla 17. sırada bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 30'ar puanla 16. Bursaspor ve 15. Göztepe, düşme tehlikesini en yakından hisseden ekipler olarak dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, düşme hattının 4 puan üzerinde

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 30 hafta sonunda 34 puanla düşme hattının yalnızca 4 puan üzerinde.

Ligde 36'şar puana sahip Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor ise Fenerbahçe'nin hemen üzerinde yer alıyorlar.

Lig sıralamasında 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son maçlarında Kasımpaşa ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda, Akhisarspor ve Antalyaspor'la da sahasında karşı karşıya gelecek. 

Düşme hattındaki kritik maçlar

Spor Toto Süper Lig'de bitime 4 hafta kala son 5 sıradaki takımların kendi aralarında oynayacakları maçlar büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31. haftada Bursaspor'u, 33. haftada da Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe ise Erzurum deplasmanından önce son sıradaki Akhisarspor'u sahasında ağırlayacak.

Son 5 sıradaki takımların kendi aralarındaki maçları:

31. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor

32. hafta: Fenerbahçe-Akhisarspor

33. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe

33. hafta: Bursaspor-Göztepe

Kalan maçlar

Süper Lig'de matematiksel olarak düşme ihtimali bulunan takımların kalan maçları sırasıyla şöyle:

Akhisarspor: Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), İstikbal Mobilya Kayserispor, Atiker Konyaspor (D).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor (D).

Bursaspor: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor (D), Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D).

Göztepe: Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D), MKE Ankaragücü.

Fenerbahçe: Kasımpaşa (D), Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor.

MKE Ankaragücü: Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir (D), Demir Grup Sivasspor, Göztepe (D).

Demir Grup Sivasspor: Medipol Başakşehir, Göztepe (D), MKE Ankaragücü (D), Galatasaray.

İstikbal Mobilya Kayserispor: Trabzonspor (D), Kasımpaşa, Akhisarspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor.

Kasımpaşa: Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor (D), Atiker Konyaspor, Beşiktaş (D).

Atiker Konyaspor: Aytemiz Alanyaspor (D), Trabzonspor, Kasımpaşa (D), Akhisarspor.

Çaykur Rizespor: MKE Ankaragücü (D), Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor (D), Trabzonspor.

Anahtar Kelimeler:
Kümedüşme
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