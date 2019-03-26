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Süper Lig'de başaran olmazken, Avrupa'da 12 isim vazgeçilmez oldu

Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan 12 futbolcu, kulüplerinin bütün karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Süper Lig'de başaran olmazken, Avrupa'da 12 isim vazgeçilmez oldu

Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan 12 futbolcu, kulüplerinin bütün karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalmayı başardı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Mart 2019 Salı 14:29
Süper Lig'de başaran olmazken, Avrupa'da 12 isim vazgeçilmez oldu

Avrupa'nın 5 büyük liginden yalnızca 12 futbolcu, bu sezon kulüplerinin tüm maçlarında 90 dakika forma giydi.

Yaklaşık 4'te 3'lük bölümün tamamlandığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan az sayıda futbolcu, hem teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu hem de sakatlık veya ceza yüzünden bir dakika bile kaçırmadı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerinde bunu, sadece 12 futbolcu başarabildi.

Mevkileri gereği sakatlanma ve kart görme ihtimali düşük olan kaleciler değerlendirme dışı bırakıldığında, "en fazla süre" alan isim, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Burnley'in stoperi Ben Mee oldu. İngiliz oyuncu, 31 lig maçında 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

Mee'yi, takımlarının çıktığı 30 Premier Lig karşılaşmasında da firesiz oynayan Cesar Azpilicueta (Chelsea), Luka Milivojevic (Crystal Palace) ve Conor Coady (Wolverhampton) takip etti.

Serie A'da Empoli forması giyen Francesco Caputo, 12 futbolcu arasında hücum hattında oynayan tek isim olarak dikkati çekti. 28 mücadelede 2 bin 520 dakika süre alan İtalyan futbolcu, fileleri 13 kez havalandırdı.

Listenin göze çarpan bir diğer ismi de Caputo'nun 34 yaşındaki takım arkadaşı Matias Silvestre oldu. Arjantinli stoper, ilerleyen yaşına rağmen kulübünün 28 maçında da 90 dakika oynadı.

Süper Lig'de başarabilen yok

26 haftanın geride kaldığı Spor Toto Süper Lig'deki hiçbir futbolcu, tüm karşılaşmalarda 90 dakika oynayamadı.

Kasımpaşa'dan Trezeguet 2, Medipol Başakşehir'den Edin Visca ise yalnızca 11 dakika takımlarını yalnız bıraktı.

Vedat Muric (Çaykur Rizespor) 34, Abdoul Sissoko (Akhisarspor) 54 ve Jasmin Scuk (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 76 dakika oynamadı.

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12 İsim
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