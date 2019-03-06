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Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig takımının yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oyuncuları Mansur Çalar, Muhammed Ali Özdemir ve Muhlis İstemi'yi disipline gönderdi.

Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 10 Süper Lig takımının yanı sıra, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oyuncuları Mansur Çalar, Muhammed Ali Özdemir ve Muhlis İstemi'yi disipline gönderdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mart 2019 Çarşamba 09:54
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Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 10 kulübüProfesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de oynanan 24. hafta maçlarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananlardan dolayı, ev sahibi kulüp ile oyuncuları Mansur Çalar, Muhammed Ali Özdemir ve Muhlis İstemi'nin de disipline gönderildiği vurgulandı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'de ise Altay Kulübü ile Abalı Denizlisporlu futbolcu Olanrewaju Muhammed'in PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

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TFF
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