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Sümeyye Boyacı ABD'den altın madalya ile dönüyor

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

Sümeyye Boyacı ABD'den altın madalya ile dönüyor

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 08:04
Sümeyye Boyacı ABD'den altın madalya ile dönüyor

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde altın madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.

Organizasyonun yapıldığı Indianapolis kentinde yaşayan Türk vatandaşların yarışlarda 16 yaşındaki sporcuyu yalnız bırakmadığı belirtildi.

Bakan Kasapoğlu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan milli sporcu Sümeyye Boyacı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazanan milli sporcumuz Sümeyye Boyacı'yı kutluyorum. Avrupa şampiyonu milli yüzücümüz kazandığı her başarı ile gurur kaynağımız olmaya devam ediyor. Sümeyye gibi örnek sporcuların Türk sporunu çok daha ilerilere taşıyacağına inancım tam. Bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Sümeyye Boyacı
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