Sterling'den öğrencilere kupa maçı jesti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Raheem Sterling, kupa maçına davet edeceği öğrenciler için 550 bilet satın aldı.

İngiliz basınında yer alan haberde, 24 yaşındaki futbolcunun, mezun olduğu okuldaki öğrencilerin Federasyon Kupası yarı finalinde Brighton Hove Albion ile oynayacakları maçı izleyebilmeleri için 550 bilet satın aldığı kaydedildi.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Manchester City, cumartesi günü Wembley Stadı'nda Federasyon Kupası yarı final maçı oynayacak.