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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlanırken Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 10:28
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçlarının ardından Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Buna karşı lacivert-turunculular, 62 puanla liderliğini sürdürdü.

Zirve yarışında haftanın en karlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı.

Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Bursaspor-Akhisarspor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1

Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:

3 Mayıs Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Beşiktaş

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor

20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

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Spor
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