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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yenerken, Medipol Başakşehir 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 yenerken, Medipol Başakşehir 6 puan farkla liderliğini sürdürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 10:24
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.

Sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, 6 puan farkla zirvedeki yerini korudu. Konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, 55 puanla ikinci sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, haftayı 13. sırada geçti.

Haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Trabzonspor-Antalyaspor: 4-1

Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-3

Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor: 1-0

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe-Akhisarspor: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-1

Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor: 2-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-7

28. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:

12 Nisan Cuma:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİG
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