Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu.
Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.
Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0
Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Göztepe-Kasımpaşa: 0-0
Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0
Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 3-2
Galatasaray-Antalyaspor: 5-0
26. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)