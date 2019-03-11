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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 25. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını korudu.

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 25. hafta maçları tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir puan farkını korudu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mart 2019 Pazartesi 23:07
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu.

Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.

Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-0

Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Bursaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe-Kasımpaşa: 0-0

Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-0

Beşiktaş-Atiker Konyaspor: 3-2

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

26. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)

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