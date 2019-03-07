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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Ligde haftanın ilk maçında Demir Grup Sivasspor, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Ligde haftanın ilk maçında Demir Grup Sivasspor, yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mart 2019 Perşembe 10:50
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Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

9 Mart Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

Anahtar Kelimeler:
SÜPER LİG
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