Spor Toto 1. Ligin şampiyonu Denizlispor

İstanbul

Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligin son haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenen ve 72 puana ulaşan Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği ise sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek 70 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

Son hafta maçlarının ardından Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off etabına kaldı.

Ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor ise küme düşen takımlar oldu.

Sonuçlar

Ligde normal sezonun 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Eskişehirspor: 3-2

Altay-Birevim Elazığspor: 4-0

Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: 0-3

Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 2-2

Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: 1-6

Gençlerbirliği-Adana Demirspor: 1-2

İstanbulspor-Abalı Denizlispor: 2-5

Giresunspor-Altınordu: 3-1

Adanaspor-Osmanlıspor: 1-4