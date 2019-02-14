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Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan...

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan...

14 Şubat 2019 Perşembe 17:55
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Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez ve Erhan Kamışlı'nın da yer aldığı bildirildi.

Ziyarette Yıldırım Demirören'e Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak tarafından plaket takdim edildiği kaydedildi.

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