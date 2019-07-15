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Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Galatasaray, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Galatasaray, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:49
Spor kulüplerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Galatasaray Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız" başlıklı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Beşiktaş Kulübü'nün mesajı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığı ile yayımlanan mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Keçiörengücü'nün mesajı

Başkent ekipleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.

MKE Ankaragücü Kulübünden yayımlanan mesajda, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Milleti, ülkesi, bayrağı ve demokrasisi için canı pahasına meydanlara çıkmış ve hain darbe girişimini püskürtmüş kahraman şehitlerimizi minnet ile anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

Gençlerbirliği Kulübünden "15 Temmuz 2016'da demokrasimize yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı. 

Osmanlıspor Kulübünün mesajında, "Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü'nün 15 Temmuz mesajında ise şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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15Temmuz
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