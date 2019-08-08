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Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile bu akşam yapacağı maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile bu akşam yapacağı maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:44
Sparta Prag-Trabzonspor maçı TRT Spor'da

Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını yapacak.

Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek ve karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 

Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da yapılacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak. 

Bu turu geçen takım, play-off etabında Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
Sparta PragTrabzonTRT
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