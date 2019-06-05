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Sözleşme imzaladı Trabzonspor sevdası uğruna ölen amcasına koştu

Bordo-mavili takım ile profesyonel sözleşme imzalayan Faruk Can Genç, 1997'de Trabzonspor-Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı finali dönüşünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ismini aldığı amcasının kabrini ziyaret etti.

Sözleşme imzaladı Trabzonspor sevdası uğruna ölen amcasına koştu

Bordo-mavili takım ile profesyonel sözleşme imzalayan Faruk Can Genç, 1997'de Trabzonspor-Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı finali dönüşünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ismini aldığı amcasının kabrini ziyaret etti.

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:22
Sözleşme imzaladı Trabzonspor sevdası uğruna ölen amcasına koştu

Trabzonspor'un 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Faruk Can Genç, bordo-mavili sevda uğruna hayatını kaybeden ismini aldığı amcasının mezarını ziyaret etti.

Amca Faruk Genç, 17 Nisan 1997 yılında Kocaelispor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası finali maçı için taraftar grubunun içinde bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti.

Karşılaşmanın ardından dönüşte Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen ve 5 taraftarın ölümüyle sonuçlanan kazada Faruk Genç, hayatını kaybetti.

Kazadan 3 yıl sonra vefat eden Faruk Genç'in kardeşi Ömer Genç'in bir erkek çocuğu dünyaya geldi.

Ömer Genç'in oğluna aile büyükleri tarafından hayatını kaybeden ağabeyinin ismi Faruk verildi. Faruk, küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyarken aile hep çocuklarının Trabzonspor'da oynamasını hayal etti.

Trabzon Cudibey Okulu'nda 8 yaşında Trabzonspor altyapısı seçmelerini kazanan Faruk Can Genç, kendisini kanıtlayarak 18 Yaş Altı Milli Takımı'na da çağrıldı. Bordo-mavili takımın 21 Yaş Altı takımında başarıyla görev yapan sol kanat oyuncusu teknik direktör Ünal Karaman'ın da dikkatini çekerek A takım kadrosuna katıldı.

Faruk Genç, Kurban Bayramı arifesinde hayatını kaybederken yeğen Faruk Can Genç ise Ramazan Bayramı arifesinde Trabzonspor'a imza attı.

Faruk Can Genç, Trabzonspor ile yaptığı sözleşmenin ardından amcasının Trabzon'un Düzyurt Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Faruk Can Genç: "Bu formayı hayal ettim"

Faruk Can Genç, amcasının Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Ben de bir gün o formaya giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalıştım, hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcama koştum." dedi.

Henüz yolun başında olduğunu aktaran Genç, "A takım formasını giymenin her Trabzonlu çocuk için bir anlamı var ama bendeki anlamı daha farklı. Bugün bu yolda ilerlediğim için gururluyum. İnşallah Trabzonspor'da başarıyla hizmet edeceğim." diye konuştu.

Baba Ömer Genç de aile olarak gurur duydukları bir günü yaşadıklarını belirterek, "Ağabeyim Trabzonspor için 24 saat kalbi atan biriydi. Onun Trabzonspor taraftarlığını sevdasını kelimelerle anlatamayız. Hep Allah'a dua ettim. Faruk Can Genç'in bugün de A takımda oynayacak olması bizi bir nebze olsun mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Amca Fatih Genç de ağabeylerini Kurban Bayramı arifesinde kaybettiklerini belirterek, "Bir bayram arifesinde de Faruk Can Genç, Trabzonsporla sözleşme imzaladı. O gün büyük acı yaşarken bugün buruk bir mutluluk var." dedi.

Fatih Genç, ağabeyinin hem deplasmanda hem de Trabzon'da oynanan tüm maçları kaçırmayan her zaman takımının yanında olan bir taraftar olduğunu da kaydederek, "İnşallah Faruk da başarıyla sahada Trabzonspor için elinden geleni yapacak." şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
IsmailTrabzon
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