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Sivasspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 08:04
Sivasspor Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbola özgü aerobik dayanıklılık çalışmasının ardından antrenmanın ana bölümünde topa sahip olma ve pas oyunları oynandı. İdman, yarı saha yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Bu arada, 26 yaşına giren Sivasspor kalecilerinden Sergio Rochet'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kesilen pastayla kutlandı.

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
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