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Sinan Gümüş Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı özür diledi.

Sinan Gümüş Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı özür diledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 10:33
Sinan Gümüş Galatasaraylı taraftarlardan özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.

"Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim"

Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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SinanGümüş
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