Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95631
ALTIN
286.925
DOLAR
5.8056
STERLİN
7.0880
EURO
6.4338
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda
Memur ve memur emeklisinin gözü...
Konkordatodan çıkış tam gaz
Konkordatodan çıkış tam gaz
Silahlı drone Songar 'bomba atar' kuşandı
Silahlı drone Songar 'bomba atar'...
Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400...

Serena Williams ve Federer ikinci tura yükseldi

ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, Maria Sharapova'yı 2-0 yenerek turnuvanın dışına itti. Tek erkeklerde ise Nagal'ı 3-1'le geçen Federer, ikinci tura çıktı.

Serena Williams ve Federer ikinci tura yükseldi

ABD Açık'ta tek kadınlarda dünya 8 numarası Serena Williams, Maria Sharapova'yı 2-0 yenerek turnuvanın dışına itti. Tek erkeklerde ise Nagal'ı 3-1'le geçen Federer, ikinci tura çıktı.

27 Ağustos 2019 Salı 10:50
Serena Williams ve Federer ikinci tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 8 numarası Serena Williams ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Roger Federer ikinci tura yükseldi.

ABD'nin New York kentinde başlayan sezonun son grand slam turnuvasında Serena Williams, ilk turda Rus tenisçi Maria Sharapova ile karşılaştı.

Serena, dünya klasmanının 87. basamağındaki rakibini 59 dakikada biten maçta 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Dünya 8 numarası Serena, ikinci turda ABD'li Catherine McNally ile eşleşti.

Günün diğer karşılaşmasında kadınlar 5 numarası Ukraynalı Elina Svitolina, ABD'li rakibi 17 yaşıdaki Whitney Osuigwe'yi 6-1 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek üst tura çıktı.

Federer zorlanmadı

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Roger Federer, ilk tur mücadelesinde Hint tenisçi Sumit Nagal ile korta çıktı.

Klasmanın 190 numarası Sumit Nagal karşısında maça istediği gibi başlayamayan Federer, ilk seti 6-4 kaybetti. Skorda geriye düştükten sonra rakibine üstünlük kuran İsviçreli tenisçi, 2 saat 30 dakika süren karşılaşmanın diğer setlerini 6-1 ve 6-2 ve 6-4 kazanarak 3-1 galip geldi.

İsviçreli tenisçi, ikinci turda Bosna Hersekli Damir Dzumhur ile eşleşti.

Anahtar Kelimeler:
Serena WilliamsFedererİkincitur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Topal Başakşehir'le ilk idmanına çıktı
Mehmet Topal Başakşehir'le ilk idmanına çıktı
'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'
'Trabzonspor'un yeniden temelleri atıldı'
Adebayor Kayseri'ye geldi
Adebayor Kayseri'ye geldi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim