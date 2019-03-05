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Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak

A Milli Takım'daki 4 yıllık görev süresi 1 Haziran'da başlayacak Şenol Güneş, bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında da sahada olacak.

Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak

A Milli Takım'daki 4 yıllık görev süresi 1 Haziran'da başlayacak Şenol Güneş, bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında da sahada olacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
05 Mart 2019 Salı 17:33
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Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak.

AA muhabirinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Beşiktaş'taki görevi devam eden tecrübeli teknik adam, TFF tarafından Arnavutluk ve Moldova müsabakaları için de görevlendirildi.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek.

TFF, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, EURO 2020 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Milli Takım
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