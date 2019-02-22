Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
103284
ALTIN
226.930
DOLAR
5.3292
STERLİN
6.9477
EURO
6.0416

Şenol Güneş, Ersun Yanal'a karşı üstün

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü dikkati çekiyor.

Şenol Güneş, Ersun Yanal'a karşı üstün

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü dikkati çekiyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Şubat 2019 Cuma 12:27
3 Okunma
Şenol Güneş, Ersun Yanal'a karşı üstün
İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 25 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette, Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, farklı takımlarla 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Ersun Yanal ise Şenol Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.

İlk maçta Güneş'in takımı galip

İki teknik adam arasındaki rekabet, 25 Ocak 2012'de başladı.

O dönem Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş ile Eskişehirspor'un başındaki Ersun Yanal, ilk kez birbirlerine rakip oldu. Ligdeki bu maçta Trabzonspor, Eskişehirspor'u 4-1'le geçti.

İki teknik adam Türkiye Kupası'nda da aynı takımların başında karşı karşıya geldi ve sahadan galibiyetle ayrılan yine Şenol Güneş'in Trabzonspor'u oldu.

Şenol Güneş, Ersun Yanal karşısındaki diğer iki galibiyetini ise Beşiktaş'ın başında aldı. Güneş'in bu iki galibiyetinde, Yanal Trabzonspor'u çalıştırıyordu.

Ersun Yanal ise Şenol Güneş'e karşı iki galibiyeti, Eskişehirspor'u çalıştırırken Trabzonspor maçında, Trabzonspor'u çalıştırırken de Bursaspor mücadelesinde almıştı. 

Rekabette 8 maç

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle: 

Süper Lig:

25.01.2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 4-1

26.11.2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 0-3

21.12.2014 Bursaspor (Şenol Güneş) - Trabzonspor (Ersun Yanal): 3-3

13.05.2015 Trabzonspor (Ersun Yanal) - Bursaspor (Şenol Güneş): 1-0

05.11.2016 Beşiktaş (Şenol Güneş) - Trabzonspor (Ersun Yanal): 2-1

08.04.2017 Trabzonspor (Ersun Yanal) - Beşiktaş (Şenol Güneş): 3-4

01.10.2017 Beşiktaş (Şenol Güneş) - Trabzonspor (Ersun Yanal): 2-2

Türkiye Kupası:

20.12.2012 Trabzonspor (Şenol Güneş) - Eskişehirspor (Ersun Yanal): 2-0

Son Güncelleme: 22.02.2019 12:33
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Ersun Yanal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor
Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'de unvan maçına çıkıyor
Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi
Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde
Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk peşinde
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim