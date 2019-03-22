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Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu

TKF tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, ABD'nin Aspen kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan iyi sonuçla dönmeyi amaçlıyor.

Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu

TKF tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, ABD'nin Aspen kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan iyi sonuçla dönmeyi amaçlıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Mart 2019 Cuma 16:48
Senkronize Kayak Milli Takımı, Aspen'den umutlu

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından 17 yıl sonra tekrar kurulan Senkronize Kayak Milli Takımı, nisan ayında ABD'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi üçüncü dönem kamp çalışmalarına Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı. 

ABD'nin Colorado eyaletindeki Aspen şehrinde 11-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Dünya Senkronize Kayak Şampiyonası öncesi Uludağ ve Kartalkaya'da hazırlık yapan milli takım, Erzurum'daki 3 bin 200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'nde kampa girdi.

Tanınmış isimlerin yer aldığı milli takım kadrosu, TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı'nın yanı sıra, Cem Hakko, Ender Alkoçlar, Mustafa Sandal, Doruk Kaya, Üstün Özbey, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Metin Polat, Çetin Şirvani ve Tunç Taşdemir'den oluşuyor.

Kaptanlığını Cem Hakko'nun yaptığı 11 kişilik milli takım, Fransız antrenör Marc Garcia gözetiminde Palandöken Kayak Merkezi'nin aydınlatılmış pistlerinde günde 8 saat antrenman gerçekleştiriyor. 

Kıyıcı: "Kısa sürede çok iyi iş çıkardık"

TKF Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun en önemli amacının kayağı kitle sporu haline getirerek, ülkede yaygınlaştırmak olduğunu belirtti.

Senkronize Kayak Milli Takımı'nın 17 yıl sonra yeniden faaliyete geçirildiğini hatırlatan Kıyıcı, "Ben de hem federasyonu temsil ediyorum hem de burada bir sporcuyum. Bu yıl Dünya Şampiyonası'na biz katılacağız ama önümüzdeki yıl Türkiye Şampiyonası düzenleyeceğiz ve kazanan takımı Aspen'e göndereceğiz. Kısa sürede çok iyi iş çıkardık. Aspen'de de işimizin rast gideceğine eminim. Birlik ve beraberliğimiz, verdiğimiz mesajlar çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Garcia: "Herkes çok ciddi şekilde çalışıyor"

Milli takım antrenörü Marc Garcia, şampiyonada uzun zamandır birlikte çalışan takımlarla mücadele edeceklerini belirtti.

Takımda motivasyonun çok yüksek olduğunu aktaran Garcia, "Herkes çok ciddi şekilde çalışıyor. Bu bayrağı taşımak çok önemli. Buradaki ekipte farklı meslek gruplarından insanlar var. Önemli olan iyi hareketler yapmış olmaları değil, gösterdikleri saygı ve bu işe katılmış olmaları." ifadelerini kullandı.

Hakko: "Şampiyonaya hazırlıklı gidiyoruz"

Milli takımın kaptanlığını üstlenen iş adamı Cem Hakko, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerin çok güzel olduğuna ve muhteşem bir hazırlık dönemi geçirdiklerine işaret ederek, "Takım formda ve antrenmanlar bizim için zorlu geçiyor. Heyecanlıyız. Artık son günler. Bir yıllık sürede farklı yerlerde kamplar yaptık. Şampiyonaya hazırlıklı gidiyoruz, mahcup olmak istemiyoruz. İlk 10'a ya da ilk 5'e girmek istiyoruz. Neden olmasın? Aspen'de puanlar almaya çalışacağız." diye konuştu.

Milli takım sporcularından Doruk Kaya ise çalışmalarının karşılığı olarak Aspen'den iyi sonuçla döneceklerine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli takımın parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Biz bu işte öncüyüz. Türkiye'nin her disiplinde sürekli Dünya Şampiyonası ve olimpiyat oyunlarına katılımının sağlanması için doğru zemini oluşturacağız. Biz bu misyonla takıma girdik. Özel sektör ve federasyonu el ele verdirip, geniş kitleleri bu işin içine dahil ederek, Türkiye'yi her platformda temsil edeceğiz. "

Anahtar Kelimeler:
Kayak Milli Takımı
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