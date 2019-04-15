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Senkronize Kayak Milli Takımı 17 yıl sonra piste çıktı

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde 17 yıl sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı, ABD'deki Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada bitirdi.

Senkronize Kayak Milli Takımı 17 yıl sonra piste çıktı

Türkiye Kayak Federasyonu bünyesinde 17 yıl sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı, ABD'deki Dünya Şampiyonası'nı 7. sırada bitirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 15:40
Senkronize Kayak Milli Takımı 17 yıl sonra piste çıktı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) bünyesinde 17 yıl sonra oluşturulan Senkronize Kayak Milli Takımı, ABD'de düzenlenen Dünya Senkronize Kayak Şampiyonası'nı genel klasmanda 7. sırada tamamladı.

Aspen kentinde, 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi, Cem Hakko, Doruk Kaya, Fatih Kıyıcı, Mustafa Sandal, Atakan Alaftargil, Arif Alaftargil, Metin Polat, Tunç Taşdemir ve Çetin Şirvani'den oluşan milli takım temsil etti.

Genel klasmanda ev sahibi ABD ilk sırada yer alırken, Kanada ikinci, Arjantin da üçüncülüğü elde etti.

Milli takım kaptanı Cem Hakko, katıldıkları şampiyonayı değerlendirerek, "Dünya Şampiyonası'nda elde ettiğimiz bu başarıyla gelecek senelere ümit vermiş olmaktan dolayı takım olarak gurur duyuyoruz. Gelecek nesillere aydınlık bir yol açıp yeni başarılara ilham olabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kayak
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