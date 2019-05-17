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Şampiyonluk, Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçı kazandığı takdirde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.

Şampiyonluk, Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçı kazandığı takdirde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mayıs 2019 Cuma 15:10
Şampiyonluk, Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek lider Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğun yanı sıra büyük bir maddi gelirin de sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, elde edeceği şampiyonlukla hem kendisine gönül verenleri sevindirecek hem de önemli miktarda bir parayı kasasına koyacak.

Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, şampiyonluk ve şampiyonluk sayısına göre de ödüller alacak.

Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı bulacak.

Gelir kalemleri

Süper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçını kazandığı takdirde toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, mutlu sona ulaşması durumunda, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde edecek.

Lig yarışında ipi önde göğüslemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

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