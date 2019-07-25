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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:50
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.

2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Sonuçlar

BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1

Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0

Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0

Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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