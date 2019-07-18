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Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanşlarında 10 karşılaşma oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanşlarında 10 karşılaşma oynandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:56
Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanşları, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 1. ön eleme turu sona erdi.

Dundalk, Rosenborg, Karabağ, AIK, Ferencvaros, BATE Borisov, Cluj, Maribor, Sutjeska ve Celtic tur atladı.

Sonuçlar ve ilk maçların skorları şöyle:

Riga (Letonya) - Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti): 0-0 (0-0) penaltılar 4-5

Rosenborg (Norveç) - Linfield (Kuzey İrlanda): 4-0 (2-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (0-0)

AIK (İsveç) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 2-3 (1-2)

Piast (Polonya) - BATE Borisov (Belarus): 1-2 (1-1)

Cluj (Romanya) - Astana (Kazakistan): 3-1 (0-1)

Maribor (Slovenya) - Valur (İzlanda): 2-0 (3-0)

Sutjeska (Karadağ) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1 (1-1) penaltılar 3-2

Celtic (İskoçya) - Saraybosna (Bosna Hersek): 2-1 (3-1)

Son Güncelleme: 18.07.2019 11:25
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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