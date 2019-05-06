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Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları, 7 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları, 7 Mayıs Salı ve 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
06 Mayıs 2019 Pazartesi 13:59
Şampiyonlar Ligi finalistleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adını finale yazdıran ilk takım, 7 Mayıs Salı günü belli olacak.

İngiliz ekibi Liverpool, İspanya'da 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak. Yarın TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Diğer eşleşmede ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 1-0 yendiği İngiltere'nin Tottenham takımını konuk edecek. Maçın başlama vuruşu, 8 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de yapılacak.

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak. 

Son Güncelleme: 06.05.2019 14:01
Anahtar Kelimeler:
Final
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