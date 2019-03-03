Şampiyonaların yeni adresi: Sarıkamış

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, son dönemde ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yaparak adından söz ettiriyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ile ünlü Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birine sahip Kars'ın Sarıkamış ilçesi, ulusal ve uluslararası yarışmaların merkezi haline geldi.

Son dönemde bir çok şampiyona ve yarışmaya ev sahipliği yapan ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa 4-12 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na (ECOS 2019) ev sahipliği yaptı.

Alp disiplini ve kuzey disiplini branşlarındaki yarışmaların yanı sıra ECOS 2019'u da başarıyla organize eden Cıbıltepe'de bugünden itibaren ise Türkiye Kızak Federasyonu faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Natürel Kızak Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Yarışmaları yarın başlayacak olan 3-7 Mart tarihlerindeki bu şampiyonaya da ev sahipliği yapmanın gururunu yaşayan Cıbıltepe'de organizasyon ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı.

"Sarıkamış kabuğunu kırdı"

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cıbıltepe'de Türkiye'nin ilk ve tek natürel kızak pistinin bulunduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın dağları, kayak merkezi, sarıçam ormanları içerisindeki kristal karıyla büyük organizasyonlara müsait yer olduğuna dikkati çeken Toksoy, "Sarıkamış kabuğunu kırdı, artık ulusal ve uluslararası yarışmaların yanında önümüzdeki senelerde Dünya Kayakla Oryantiring Şampiyonası ve kızak yarışmalarına da ev sahipliği yapacak." dedi.

Toksoy, Sarıkamış'ın önemli organizasyonları başarılıyla yaptığını anlatarak, "Sarıkamış, coğrafyasıyla, dağlarıyla, pistleriyle, kayak merkeziyle, halkıyla, çevresiyle bu tür organizasyonlara hazır. Kızak şampiyonasına da herkesi davet ediyorum. Bu anlamda Kızak Federasyonu Başkanlığımıza, Kars Valiliğimize, Sarıkamış Kaymakamlığımıza, Sarıkamış halkına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

"İlk defa Sarıkamış'ta Türkiye Şampiyonası yapacağız"

Türkiye Kızak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Aksu da Türkiye'de yalnızca Sarıkamış'ta natürel kızak pistinin bulunduğunu hatırlatarak, "Kızak branşında ilk defa Sarıkamış'ta Türkiye Şampiyonası yapacağız, arkadaşlarımızla yarışma öncesinde pist hazırlıklarını yaptık." ifadesini kullandı.

Aksu, Sarıkamış'ın kristal kar ve sarıçam ormanlarıyla muhteşem doğaya sahip olduğu vurgulayarak, "Sarıkamış'ın kristal karı yarışmalardaki pist yapımında bize çok yardımcı oluyor. Sarıkamış'ın doğasının güzelliği de önemli. Ormanlarla kaplı pist daha az güneş aldığından pistin buzları erimiyor. Bu yüzden doğal ve teknik açıdan dünyadaki en iyi pistlerden biri Sarıkamış'tadır." değerlendirmesinde bulundu.

"2020 ya da 2021 yılında uluslararası bir yarışı düşünüyoruz"

Sarıkamış'ın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak her türlü imkana sahip olduğunu dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

"Asıl hedefimiz uluslararası bir yarışı buraya alabilmek. Uluslararası Kızak Federasyonundan da bu yönde talep geldi. 2020 ya da 2021 yılında uluslararası bir yarışı buraya almayı düşünüyoruz. Türk Milli Takımı olarak en son gittiğimiz dünya kupası yarışlarında takım olarak dünya yedincisi olduk. Yaklaşık 48 sporcudan ilk 10'a giren sporcularımız var. Türkiye'de yeni bir branş olmasına rağmen yakalanan bu başarı bu bizim açımızdan çok büyük başarı. Hedefimiz ilerleyen senelerde üst sıralara çıkıp kupa ve madalya almak."

Aksu, şampiyonaya Türkiye'nin birçok kentinden yaklaşık 120 sporcunun katılacağını sözlerine ekledi.