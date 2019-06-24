Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94022
ALTIN
259.239
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.3229
EURO
6.5930
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur...
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini diliyorum
Yıldırım: Sonuçların İstanbul'a hayırlar getirmesini...
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun
İmamoğlu: İstanbulumuza bugünkü seçimin neticeleri...
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı...
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak
'Uçan kale' Türkiye'ye kazandıracak

Şampiyon voleybolcular yurda döndü

2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü.

Şampiyon voleybolcular yurda döndü

2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:13
Şampiyon voleybolcular yurda döndü
İstanbul

Estonya'nın başkenti Tallinn'de 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı, THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bazı yöneticiler ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılanan milli voleybolcular, şampiyonluk kupasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Milli takım kaptanı Arslan Ekşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi geçecek bir başarıya imza attıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Grup aşaması dahil organizasyondaki maçlarda 8'de 8 yaptıklarını anımsatan Arslan Ekşi, Türkiye'de erkek voleybolunda başarıya aç olunması nedeniyle bunun önemli hale geldiğini belirtti.

Arslan Ekşi, Slovenya'da katılacakları FIVB Challenger Kupası'na da çok önem verdiklerini dile getirerek, "Bizim için çok zor bir turnuva olacak ama Estonya’da sergilediğimiz performansın üstüne çıkıp, Slovenya'da da kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de erkek voleybolunun her zaman göz önünde olmasını istediklerini, kapanan bazı kulüplerden dolayı kötü haberler almalarının kendilerini üzdüğünü kaydeden milli sporcu, "Türk sporcular olarak o kadar özveriyle başarılar kazanırken böyle haberler almamız bizi çok üzüyor. İnşallah yetkili ağabeylerimiz, bakanlarımız bu üzücü durumu düzeltirler diye düşünüyoruz. Hele de böyle bir güzel haber aldıktan, güzel ülkemiz için güzel başarı elde ettikten sonra inşallah bunlar düzelir. Bu kupayı Türk halkına armağan ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu
Anadolu Efes sezona damga vurdu
Anadolu Efes sezona damga vurdu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim