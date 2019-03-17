Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103304
ALTIN
228.088
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2433
EURO
6.1802
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Ryan Donk, 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray'da 21 Süper Lig ve Avrupa kupası maçına çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl uzadı.

Ryan Donk, 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray'da 21 Süper Lig ve Avrupa kupası maçına çıkan Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl uzadı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mart 2019 Pazar 22:23
2 Okunma
Ryan Donk, 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen Hollandalı futbolcu Ryan Donk ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon sonunda sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yapılan yeni anlaşmada Ryan Donk'un sarı-kırmızılı takımda 21 Süper Lig ve Avrupa kupası maçına çıkması durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı maddesi yer aldı.

Galatasaray'da bu sezon 14 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi müsabakasında forma giyen Donk'un sözleşmesi kendiliğinden 1 yıl daha uzadı.

Donk, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek sezon için 1 milyon 895 bin avro garanti ücret alacak. Hollandalı futbolcuya Süper Lig ve Avrupa kupalarında takımın alacağı her bir puan için net 5 bin avro ödenecek. Gelecek sezon 21 lig ve Avrupa kupası maçında oynaması durumunda Donk'a ekstradan 300 bin avro daha verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Transfer Donk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milliler toplanmaya başladı
Milliler toplanmaya başladı
Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı
Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı
Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu
Bilardo Milli Takımı dünya şampiyonu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim