Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor Galatasaray'da

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 32 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Babel'e her bir sezon için 2,5 milyon avro sabit ücret ile 2 milyon avro imza parası olmak üzere toplamda 9,5 milyon avro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, ayrıca Ryan Babel'in transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılı kulübün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker ile bir araya geldi. Videoda Diriker, Babel'e "Galatasaray'ın oyuncuları takımın şampiyon olması için bütün gayretlerini daima sarf ederler. Tahmin ederim ki siz de onlardan biri olacaksınız. Ben 101 yaşındayım. Galatasaraylıların en yaşlı üyesiyim. Bu yaşıma rağmen oyuncuların kulübe gelmesini yakinen takip ediyoruz. Böyle bir kulübe geldiğiniz için de çok şanslısınız." ifadelerini kullandı.

Adem Büyük kadroda

Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük de Galatasaray kadrosuna katıldı.

Adem Büyük'e 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray Kulübü, ayrıca Adem Büyük'ün transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

James Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme

Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Valentine James Ozornwafor ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Valentine Ozornwafor'a da 2019-2020 sezonu için 100 bin, 2020-2021 sezonu için 125 bin, 2021-2022 sezonu için 150 bin, 2022-2023 sezonu için de 200 bin avro ücret verileceği duyuruldu.