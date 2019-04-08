Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96978
ALTIN
237.398
DOLAR
5.6882
STERLİN
7.4350
EURO
6.4087
Mehmet Öz'den kalp sağlığı için 'güçlü aile bağı' tavsiyesi
Mehmet Öz'den kalp sağlığı için...
Rusya Devlet Başkanı Putin: Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var
Rusya Devlet Başkanı Putin: Gündemimizde...
Mütevazılığın zirvesine oturmuş bir baş mimar: Sinan
Mütevazılığın zirvesine oturmuş bir baş...
Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi...
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı

Rize'de gol yağmuru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 7-2 yendi.

Rize'de gol yağmuru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 7-2 yendi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 22:05
Rize'de gol yağmuru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Maçın 5. dakikasında Caner Erkin'den sıyrılan Boldrin'in ara pasında ceza sahasına giren Muric'in bekletmeden plase vuruşunda, kaleci Karius'u geçip filelere gitmekte olan topu Vida iki hamlede uzaklaştırdı.

7. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerine pasında Dorukhan Toköz'ün vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kazanılan köşe atışında Ljajic'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

12. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından plase vuruşunda, kaleci Karius uzanarak topu kornere çeldi. Korneri kullanan Boldrin'in ortasında Awaziem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson, ceza yayı üzerinde topu müsait durumdaki Ljajic'e bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

17. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, Abarhoun'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.

21. dakikada sağdan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Muric'in gelişine şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında arka direkteki Aatıf'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Boldrin'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Muric'in yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelere gitti: 1-2

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Mücadelenin 64. dakikasında Burak Yılmaz skoru 3-1 yaptı.

Ev sahibi ekip 70. dakikada Abarhoun'un golüyle farkı 1'e indirdi.

71. dakikada konuk ekipten Güven Yalçın skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

78. dakikada Beşiktaş Adem Ljajic'in golüyle skoru 5-2 yaptı.

82. dakikada Güven Yalçın kendisinin ikinci takımının 6. golünü kaydetti.

90+1. dakikada Güven Yalçın skoru 7-2 yapan golü attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 7-2 üstün ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
Golyağmuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
24. Langkawi Bisiklet Turunda 3. etabın galibi ABD'li McCabe
24. Langkawi Bisiklet Turunda 3. etabın galibi ABD'li McCabe
'Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir'
'Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisi devam edecektir'
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı
Avrupa Güreş Şampiyonası başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim