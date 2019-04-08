Rize'de gol yağmuru

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.
Maçın 5. dakikasında Caner Erkin'den sıyrılan Boldrin'in ara pasında ceza sahasına giren Muric'in bekletmeden plase vuruşunda, kaleci Karius'u geçip filelere gitmekte olan topu Vida iki hamlede uzaklaştırdı.
7. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza yayı üzerine pasında Dorukhan Toköz'ün vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
8. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kazanılan köşe atışında Ljajic'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-1
12. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından plase vuruşunda, kaleci Karius uzanarak topu kornere çeldi. Korneri kullanan Boldrin'in ortasında Awaziem'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
14. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson, ceza yayı üzerinde topu müsait durumdaki Ljajic'e bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2
17. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının arkasına gönderilen topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın, Abarhoun'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayaklarıyla kornere çeldi.
21. dakikada sağdan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Muric'in gelişine şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
32. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında arka direkteki Aatıf'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Boldrin'in ara pasında ceza sahasında topu kontrol eden Muric'in yerden plase vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından filelere gitti: 1-2
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Mücadelenin 64. dakikasında Burak Yılmaz skoru 3-1 yaptı.
Ev sahibi ekip 70. dakikada Abarhoun'un golüyle farkı 1'e indirdi.
71. dakikada konuk ekipten Güven Yalçın skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.
78. dakikada Beşiktaş Adem Ljajic'in golüyle skoru 5-2 yaptı.
82. dakikada Güven Yalçın kendisinin ikinci takımının 6. golünü kaydetti.
90+1. dakikada Güven Yalçın skoru 7-2 yapan golü attı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 7-2 üstün ayrıldı.