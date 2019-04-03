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Real Madrid'de 'Geleceğin Bernabeu'su' başlıyor

Sezon sonunda başlanacak Santiago Bernabeu Stadı'ndaki yenileme çalışmaları, 2023'te sona erip toplam maliyeti 525 milyon avro olacak.

Real Madrid'de 'Geleceğin Bernabeu'su' başlıyor

Sezon sonunda başlanacak Santiago Bernabeu Stadı'ndaki yenileme çalışmaları, 2023'te sona erip toplam maliyeti 525 milyon avro olacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Nisan 2019 Çarşamba 09:47
Real Madrid'de 'Geleceğin Bernabeu'su' başlıyor

Real Madrid Kulübü, yenileme çalışmalarına sezon sonunda başlanacak ve 2023'te tamamlanacak Santiago Bernabeu Stadı'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtıma kulüp başkanı Florentino Perez ile Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena katıldı.

Konuşmasında Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesinde özellikle yeni teknolojilerin öne çıkarılacağını kaydeden Perez, "Yeni Bernabeu, geleceğin büyük dijital stadyumu olacak." dedi.

"Gelecek bizden modern ve öncü olmanın yanı sıra yeni ve güçlü bir gelir sağlayacak bir stadyum yapmamızı istiyor." diyen Real Madrid Kulübü Başkanı, "İnteraktif bir müzenin ve 360 derecelik dijital skor tabelasının da bulunacağı en iyi teknolojileri kullanacağız. Geleceğe referans olacak bir stadyum yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Santiago Bernabeu Stadı'nın Madrid kentinin sembollerinden olduğunu ve yeni stadın da "dünyanın en iyisi" olacağını söyleyen Perez, projenin gerçekleşmesindeki iş birliğinden dolayı Madrid Belediyesine teşekkür etti.

Diğer yandan Perez, 2000 yılından bu yana Real Madrid'in altyapı, antrenman sahaları ve stadyum için toplamda 500 milyon avroluk yatırım yaptığını ifade etti.

Real Madrid'in maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı, 1947 yılında açılmıştı.

Finansal danışmanlık şirketi Deloitte'nin raporuna göre Real Madrid, 2017-2018 sezonunda toplamda 750,9 milyon avro ile dünyada en fazla gelir elde eden kulüpler arasında ilk sırada yer alıyor.

2023 yılında tamamlanacak yeni Santigo Bernabeu'ya ait bazı özellikler şöyle:

- 66 bin metrekarelik bir alana genişleyecek Santiago Bernabeu Stadı'nın çevresinde restoran, alışveriş, eğlence ve spor merkezleri de olacak.

- Yeni stadyumun yapımı 525 milyon avroya mal olacak. Bunun 100 milyon avrosu teknolojik malzemelere, 300 milyon avrosu inşa çalışmalarına ve 125 milyon avrosu da iç restoreye harcanacak.

- Real Madrid Kulübü, finansman için bankalarla kredi anlaşması yapacak. Real Madrid'in bankalara yılda yaklaşık 25 milyon avroluk ödeme yapması öngörülüyor.

- Yenilenen Santiago Bernabeu Stadı'nın yüksekliği 12 metre daha fazla olacak.

- Stadyumdaki koltuk sayısı 3 bin artırılarak, toplamda 82 bine çıkarılacak.

- Meteorolojik şartlar göz önünde bulundurularak gerektiğinde stadyumun üzeri kapatılabilecek.

- Prado Müzesi'nden sonra Madrid'de turistlerin en çok ziyaret ettiği yer olan ve yılda yaklaşık 1 milyon biletli ziyaretçisi bulunan Real Madrid Müzesi'nin büyütülerek ve dijitalleştirilerek toplam yıllık gelirinin 15 milyon avroya çıkarılması hedefleniyor.

- Yenileme çalışmaları yaklaşık 42 ay sürecek.

Anahtar Kelimeler:
Realmadrid
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