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Real Madrid'de Asensio şoku

Arsenal ile oynanan hazırlık maçında sol dizinden sakatlanan Real Madridli futbolcu Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceği açıklandı.

Real Madrid'de Asensio şoku

Arsenal ile oynanan hazırlık maçında sol dizinden sakatlanan Real Madridli futbolcu Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceği açıklandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:47
Real Madrid'de Asensio şoku

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arsenal ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlık geçiren Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini açıkladı.

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını ABD'de sürdüren Real Madrid'de Marco Asensio'nun sakatlık geçirdiği belirtildi.

Arsenal ile oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlandıktan sonra penaltı atışlarında kazanılan hazırlık maçında sakatlanan Asensio ile ilgili açıklama yapan Real Madrid Kulübü, sol diz çapraz bağlarında ve dış menisküsünde kopma meydana gelen İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

İspanyol basını, Asensio'nun sahalara geri dönmesinin normal şartlarda 7 ila 9 ay süre alacağını yazdı.

Maç sonrası gazetecilere açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Asensio ile ilgili "İyi gözükmüyor. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Marco Asensio
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