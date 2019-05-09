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Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu İtalya'da piste çıkacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ise Bahattin Sofuoğlu hafta sonu İtalya'da mücadele verecek.

Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu İtalya'da piste çıkacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ise Bahattin Sofuoğlu hafta sonu İtalya'da mücadele verecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Mayıs 2019 Perşembe 14:42
Razgatlıoğlu ve Sofuoğlu İtalya'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda hafta sonu İtalya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu, kategorilerinden yarın serbest antrenmanlara katılıp, hafta sonu yarışlarda ter dökecek.

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın 5. ayağında, İtalya'daki 4 bin 936 metrelik İmola Pisti'nde Turkish Puccetti takımı adına yarışacak.

Milli sporcu, 11 Mayıs Cumartesi günü öğleden önce sıralama yarışına (Superpole) katılacak. Toprak, İtalya'da 19 tur üzerinden koşulacak yarışların ilkinde 11 Mayıs Cumartesi günü , ikincisinde de 12 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te piste çıkacak.

İtalya yarışını değerlendiren Toprak Razgatlıoğlu, "Çok zorlu sektörlerin bulunduğu, teknik bir pist olan Imola'da yarışmaktan mutluyum. Bu yolda güçlü olmak için doğru ayara sahip olmalısınız. Üç yarışta doğru ayarı bulmak için cuma günkü antrenmanlarda çok iyi çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bahattin Sofuoğlu da aynı pistte ter dökecek

Genç sporculardan Bahattin Sofuoğlu, yarından itibaren İmola Pisti'nde düzenlenecek Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda ter dökecek.

Turkish Puccetti takımıyla Türkiye'yi temsil eden Bahattin, ilk olarak 11 Mayıs Cumartesi günü Superpole'da yarışacak. Genç motosikletçi, 11 turdan oluşan sezonun 3. ayak yarışına ise 12 Mayıs Pazar günü TSİ 16.15'te çıkacak.

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MotoGP
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