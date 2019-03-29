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Ramil Guliyev kariyerini olimpiyat altınıyla taçlandırmak istiyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, tüm konsantrasyonunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yönelik olduğunu belirterek, "En büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunu gerçekleştirerek üçlüyü tamamlayacağım." dedi.

Ramil Guliyev kariyerini olimpiyat altınıyla taçlandırmak istiyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, tüm konsantrasyonunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yönelik olduğunu belirterek, "En büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunu gerçekleştirerek üçlüyü tamamlayacağım." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Mart 2019 Cuma 12:37
Ramil Guliyev kariyerini olimpiyat altınıyla taçlandırmak istiyor

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, tüm konsantrasyonunun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yönelik olduğunu belirterek, "En büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Bunu gerçekleştirerek üçlüyü tamamlayacağım." dedi.

Ramil Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yoğun bir şekilde sürdürdüğünü, Elmas Lig kapsamında 3 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek yarışla sezona başlayacağını belirtti.

Elmas Lig'in dışında 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Doha'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na kadar başka turnuvalarda da yer alacağını aktaran 28 yaşındaki atlet, "İnşallah bu sene iyi geçer. Tabii, bütün hazırlıklarımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için yapıyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Buna çok inanıyorum ve bunu başarmayı çok istiyorum. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nın ardından bunu da gerçekleştirerek üçlüyü tamamlayacağım." ifadelerini kullandı.

"Altın madalyaya daha yakınım"

Dünya Atletizm Şampiyonası'na son şampiyon unvanıyla katılacak olan Ramil Guliyev, bu durumun kendisinde herhangi bir baskı oluşturmadığını aktardı.

Rakiplerinden daha iyi durumda olduğunu düşündüğünü dile getiren milli atlet, "Bu durum, benim değil rakiplerimin üzerinde baskı oluşturuyor. Benim için bir avantaj. Rakiplerimden biraz daha önde olduğumu düşünüyorum. Dünya Şampiyonası'nda daha rahat yarışacağım. Altın madalyaya rakiplerime göre bir tık daha yakınım. Tekrar altın madalya elde edebilmek için çalışıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"En az 8 sene daha pistlerde olacağım"

Ramil Guliyev, ciddi bir sakatlık yaşamadığı sürece en az 8 yıl daha pistlerde olacağını kaydetti.

2012 Londra ve 2016 Rio'nun ardından 2020 Tokyo'da piste çıkmak istediğini anlatan milli atlet, "2020 Tokyo, son olimpiyatım olmayacak. Kariyerime devam edeceğim. 2020 Tokyo'dan sonra 1 olimpiyat daha göreceğime inanıyorum. Ciddi bir sakatlık yaşamadığım sürece en az 8 sene daha pistlerde olacağımı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Spor merkezi açmayı düşünüyorum"

Ramil Guliyev, sporculuk kariyerini bitirdikten sonra öğrencilerin eğitim ve sporu bir arada sürdürebileceği bir merkez yaptırmayı istediğini ifade etti.

Eğitim ile sporun bir arada olmadığında sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Ramil Guliyev, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Olimpiyat Spor Lisesi'nde okudum. Bütün spor branşları vardı. Hem spor hem de eğitim aynı yerdeydi. Her şey iç içeydi. Spor ile eğitimin bir arada olması çok önemli. Eğitim, spor ve diğer tüm ihtiyaçlar aynı yerde karşılanmalı. Bu şekilde sporcu adayları yeteneklerini göstererek başarıya ulaşabilir. Türkiye'de böyle bir spor merkezi açmayı düşünüyorum. Kalıcı bir şey bırakmak istiyorum dedi

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Ramil Guliyev
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