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Ralli sezonu Ege'de açılacak

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Ege Rallisi, hafta sonunda Seferihisar'da koşulacak.

Ralli sezonu Ege'de açılacak

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Ege Rallisi, hafta sonunda Seferihisar'da koşulacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:03
Ralli sezonu Ege'de açılacak

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı Obel Civata 29. Ege Rallisi, 13-14 Nisan'da İzmir Seferihisar'da koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Ege Rallisi, Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek.

Seferihisar'daki ralli, 13 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de European Eagean Resort Hotel önünden start alacak. Dap Yapı seyirci özel etabı da bu sezon Sığacık'ta yapılacak.

Organizasyonun ikinci ve son günü saat 10.00'dan itibaren başlayacak. Sporcular son günde, Çatalca, Maden, Gödence köylerinin içinde olduğu etapları ikişer kez geçtikten sonra, Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve İbrahim Talda etaplarını da tamamlayacak. Ralli saat 16.30'da servis alanındaki finiş podyumunda sona erecek.

Ege Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan verecek.

Anahtar Kelimeler:
Ralli
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