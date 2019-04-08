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PSG şampiyonluk fırsatını tepti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.

PSG şampiyonluk fırsatını tepti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Paris Saint-Germain, Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 08:08
PSG şampiyonluk fırsatını tepti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes'te Strasbourg'u ağırladı.

Eric Maxim Choupo-Moting, 13. dakikada kaydettiği golle PSG'yi 1-0 öne geçirdi. Konuk takım, 26. dakikada Nuno Da Costa ile 38. dakikada Anthony Gonçalves'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

PSG'de Thilo Kehrer'in 82. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla lider PSG, 81 puana yükseldi. En yakın rakibi Lille ile arasında 20 puan fark bulunan PSG, galip gelemeyerek şampiyonluğu garantileme fırsatını kullanamadı. Strasbourg ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.

Bitime 7 hafta kalan ligde bir maç da eksiği bulunan PSG, 14 Nisan'da Lille'e konuk olacak.

Anahtar Kelimeler:
PSG
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