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PSG, Dijon engelini 4 golle aştı

Ligue 1'de lider PSG, Dijon deplasmanında 4-0 galip geldi.

PSG, Dijon engelini 4 golle aştı

Ligue 1'de lider PSG, Dijon deplasmanında 4-0 galip geldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Mart 2019 Çarşamba 11:51
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PSG, Dijon engelini 4 golle aştı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Dijon'u 4-0 yendi.

Ligue 1'deki erteleme maçında lider PSG, düşme hattında bulunan Dijon'a konuk oldu.

PSG, 7. dakikada Marquinhos, 40. dakikada Kylian Mbappe, 50. dakikada Angel Di Maria ve 90+2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı gollerle 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla 27 maçta 24 galibiyete ulaşan ve puanını 74 yapan PSG, en yakın rakibi Lille ile arasındaki farkı 17'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Dijon ise 21 puanla 18. sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
PSG
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