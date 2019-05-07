Premier Lig'de 'sezonun futbolcusu' adayları belirlendi

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu ödülü için adaylar belirlendi.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Manchester City'den Arjantinli Sergio Agüero, Portekizli Bernardo Silva, İngiliz Raheem Sterling, Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane, Hollandalı Virgil van Dijk ve Chelsea'den Belçikalı Eden Hazard, sezonun futbolcusu ödülünün adayları arasında gösterildi.

Bu hafta açıklanacak ödülün sahibi, Premier Lig'deki 20 takımın kaptanları, uzmanlar ve taraftarların katıldığı oylamayla belli olacak. Futbolseverler, video oyunu üreticisi EA Sports'un internet sitesinden oy kullanabilecek.

Geçen sezon bu ödülü, Liverpool'un golcü futbolcusu Salah kazanmıştı.