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Potada derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

Potada derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 11:49
Potada derbi heyecanı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe ile Galatasaraykarşılaşacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı eşleşmenin ilk maçı yarın 20.00'de Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

Normal sezonu 2. sırada bitirerek, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Fenerbahçe, derbide saha ve seyirci avantajına sahip olacak.

Ligi 6. sırada bitirerek play-off bileti alan ve Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 2-0'la eleyen sarı-kırmızılılar, saha avantajını elde etmek için mutlaka deplasmanda maç kazanması gerekecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak play-off yarı final serisinin programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

26 Nisan Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

29 Nisan Pazartesi:

18.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

1 Mayıs Çarşamba: (Gerekirse)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)

4 Mayıs Cumartesi: (Gerekirse)

15.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)

Anahtar Kelimeler:
BasketbolDerbi
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