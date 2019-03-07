Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103732
ALTIN
224.604
DOLAR
5.4350
STERLİN
7.1627
EURO
6.1443
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Pınar Karşıyaka tur için ümitli

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.

Pınar Karşıyaka tur için ümitli

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
07 Mart 2019 Perşembe 10:52
3 Okunma
Pınar Karşıyaka tur için ümitli

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Letonya'nın Ventspils ekibine deplasmanda 78-76 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Dirk Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans." dedi.

Bauermann, yaptığı açıklamada, Ventspils'i galibiyetten dolayı tebrik etti. Müsabakayı 2 sayı farkla kaybettiklerini hatırlatan Bauermann, "Evimize iyi bir sonuçla dönmemiz bizim için iyi bir şans. Kazanmalıydık, kazanamadık ama 80 dakikalık bir maçın ilk yarısını 2 sayı farkla kaybettik. İkinci maçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Yine de zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Pınar Karşıyaka, rövanş maçında rakibini 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek.

Pınar Karşıyaka-Ventspils eşleşmesinin galibinin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibin belli olacağı mücadelenin ilk maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Hollanda'da ZZ Leiden'i 97-93 mağlup etti.

Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
Trabzonspor'da Olcay Şahan özür diledi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim