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PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşananlarla ilgili dosyanın incelenmesinin devamına karar verdi.

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek

PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşananlarla ilgili dosyanın incelenmesinin devamına karar verdi.

Editör
Editör
24 Mayıs 2019 Cuma 00:44
PFDK, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını incelemeye devam edecek
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFFProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşananlarla ilgili dosyanın incelenmesinin devamına karar verdiğini açıkladı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına karar verildiği belirtildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili olarak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i "saldırısı" ve "tedbire uymaması", yardımcı antrenör Ümit Davala'yı "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "tedbire uymaması", Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak'ı da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk etmişti.

PFDK, Süper Lig'in 33. haftasında oynanan diğer maçlarda yaşananlar nedeniyle 5 kulübe para cezası verdi.

Kurul, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Fenerbahçe'ye 170 bin lira para cezası verdi. Ayrıca, tribünde yer alan sarı-lacivertli bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki dış saha müsabakası için bloke edildiği kaydedildi.

Kurulun, Bursaspor'a taraftarlarının neden olduğu olaylar ve çirkin tezahüratlardan dolayı 295 bin lira para cezası verdiği, bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki iç saha müsabakası için bloke ettiği aktarıldı.

PFDK'nin, iki farklı ihlalden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 70 bin lira para cezası ve taraftarlarından bir bölümünün elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir, diğer bölümünün 2 iç saha maçında bloke edilmesini kararlaştırdığı belirtildi.

Kurulun ayrıca, Trabzonspor Kulübüne 40 bin, Beşiktaş Kulübüne ise 20 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

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