Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93946
ALTIN
245.445
DOLAR
5.9601
STERLİN
7.8570
EURO
6.6727
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet edilmesine kınama
Dışişlerinden NATO törenine GKRY'nin davet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak 15 milyar dolara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız %5,4 artarak...
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3 yaralı
MHP MYK üyeleri Rize'de kaza...
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize yaklaştıklarını görmekten mutlu oldum
Milli Savunma Bakanı Akar: Görüşlerimize...
İsrail, nükleer tesisinin ABD tarafından bombalanmasından endişelenmiş
İsrail, nükleer tesisinin ABD tarafından...

Paralimpik okçulardan 3 altın

İtalya'da devam eden Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak dördüncü gününde Türkiye, 3 altın madalya kazandı.

Paralimpik okçulardan 3 altın

İtalya'da devam eden Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak dördüncü gününde Türkiye, 3 altın madalya kazandı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
03 Mayıs 2019 Cuma 20:20
Paralimpik okçulardan 3 altın

Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak dördüncü gününde makaralı yay erkek, W1 erkek ve klasik yay kadın milli takımları altın madalya aldı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentindeki organizasyonun sabah seansında Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz ve Murat Turan'dan oluşan makaralı yay erkek takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. Milli takım, atışları 217-218 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Naci Yenier, Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımı, finalde yarıştığı Rusya'yı 223-201 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun'dan oluşan klasik yay kadın takımı da finalde ev sahibi İtalya'yı 5-1'lik skorla geçerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Türkiye, kupada daha önce 1 bronz madalya almıştı.

2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi

Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak organizasyonunun son gününde Türkiye, bireyselde 2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi verecek.

Erkeklerde Bülent Korkmaz makaralı yay kategorisinde İtalyan rakibi Alberto Simonelli ile altın madalya için hedefi vurmaya çalışacak. 

Yiğit Caner Aydın W1 kategorisinde şampiyonluk için Çekya'dan David Drahoninsky ile karşılaşırken, Bahattin Hekimoğlu ise aynı kategoride Rus Aleksei Leonov ile bronz madalya maçında yarışacak.

Kadınlarda, Sevgi Yorulmaz makaralı yay kategorisinde Büyük Britanyalı rakibi Jessica Stretton'la, klasik yay kategorisinde ise Merve Nur Eroğlu Japonya'dan Chika Shigesada'la üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
Paralimpik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak
Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlayacak
Futbolda haftanın programı
Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak
Fenerbahçe Kasımpaşa'ya konuk olacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim