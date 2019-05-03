Paralimpik okçulardan 3 altın

Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak dördüncü gününde makaralı yay erkek, W1 erkek ve klasik yay kadın milli takımları altın madalya aldı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Olbia kentindeki organizasyonun sabah seansında Erdoğan Aygan, Bülent Korkmaz ve Murat Turan'dan oluşan makaralı yay erkek takımı, finalde İtalya ile karşılaştı. Milli takım, atışları 217-218 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Naci Yenier, Bahattin Hekimoğlu ve Yiğit Caner Aydın'dan oluşan W1 erkek takımı, finalde yarıştığı Rusya'yı 223-201 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül ve Zehra Özbey Torun'dan oluşan klasik yay kadın takımı da finalde ev sahibi İtalya'yı 5-1'lik skorla geçerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.

Türkiye, kupada daha önce 1 bronz madalya almıştı.

2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi

Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. Ayak organizasyonunun son gününde Türkiye, bireyselde 2 final ve 3 bronz madalya mücadelesi verecek.

Erkeklerde Bülent Korkmaz makaralı yay kategorisinde İtalyan rakibi Alberto Simonelli ile altın madalya için hedefi vurmaya çalışacak.

Yiğit Caner Aydın W1 kategorisinde şampiyonluk için Çekya'dan David Drahoninsky ile karşılaşırken, Bahattin Hekimoğlu ise aynı kategoride Rus Aleksei Leonov ile bronz madalya maçında yarışacak.

Kadınlarda, Sevgi Yorulmaz makaralı yay kategorisinde Büyük Britanyalı rakibi Jessica Stretton'la, klasik yay kategorisinde ise Merve Nur Eroğlu Japonya'dan Chika Shigesada'la üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.